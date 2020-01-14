Haberler » Güncel » Hadim'de kar mesaisi devam ediyor - Haber

Hadim'de kar mesaisi devam ediyor

Konya'nın Hadim ilçesinde belediye ve karayolları ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerde karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

14.01.2020 08:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:54Hadim'de kar mesaisi devam ediyor
'nın ilçesinde belediye ve karayolları ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerde karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hadim Belediyesi Fen İşleri ekipleri hem ilçe merkezinde, hem de ilçeye bağlı dış mahallelerde kardan dolayı kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.

Çalışmaları yakından takip eden Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, "İlçemiz genelinde yaklaşık 15 gündür devam eden kar yağışı neticesinde ulaşım ve elektriklerde sorunlar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi, Hadim Belediyesi ve karayolları ekipleri ile birlikte tüm mahallelerde ulaşımın aksamaması ve yolların açık tutulması için gerekli çalışmaları yaptık. Şu anda dış mahallelerimizde kar temizleme çalışmalarına hız verdik. Cadde ve sokaklarda biriken karlar var. Bu karları iş makinalarımız ve kamyonlarla mahalle dışına taşıyoruz." dedi.

Ahmet Hadimioğlu, Konya, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:38  FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay... - Haber
09:38  Yeşilyurt'ta su fiyatında yüzde 10 indirim yapıldı - Haber
09:37  ESNAF ÖĞRENCİSİNE SAHİP ÇIKIYOR - Haber
09:37  Kağıthane'de soyguncular camı kıramayınca böyle kaçtı - Haber
09:36  Adana'da dolandırıcı operasyonu 42 gözaltı kararı - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
22:17  Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Haber
14.01.2020 09:44:25