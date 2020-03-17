Hadim'de kar yağışı etkili oldu
Konya'nın Hadim ilçesinde, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
17.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:18
Konya 'nın Hadim ilçesinde, sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, kent beyaz bir örtüyle kaplandı.
Kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği ilçede, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Karayolları ve belediye ekipleri ilçede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Çarşamba günü de aralıklarla devam etmesi beklenen kar sebebiyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
İlçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, kent beyaz bir örtüyle kaplandı.
Kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği ilçede, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Karayolları ve belediye ekipleri ilçede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Çarşamba günü de aralıklarla devam etmesi beklenen kar sebebiyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Kaynak: AA
Manşet
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