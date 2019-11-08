Haberler » Güncel » Hadim'de kiraz ağaçları çiçek açtı - Haber

Hadim'de kiraz ağaçları çiçek açtı

Hadim ilçesinde, pastırma yazında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine bazı kiraz ağaçları çiçek açtı.

08.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:44 Hadim'de kiraz ağaçları çiçek açtı
ilçesinde, pastırma yazında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine bazı kiraz ağaçları çiçek açtı.
'nın Hadim ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi'nde Resul Özbay'ın bahçesindeki kiraz ağaçları, havaların sıcak gitmesi üzerine tomurcuklanarak çiçek açtı.
Bahçe sahibi Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu mevsimde kiraz ağaçlarının çiçek açmasına şaşırdığını söyledi.

ağaçlarının normalde nisan, mayıs aylarında çiçek açmaya başladığını ifade eden Özbay, "Sabah bahçeye budama yapmaya geldiğimde kirazların çiçek açtığını gördüm. Kasım ayında kirazın çiçek açtığını ilk defa görüyorum. Havalar soğumazsa bir ay sonra erer, biz de yeriz inşallah." dedi.

Konya, Hadim, Kiraz, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:16   Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Belediyelerimizle daha büyük bir iş birliğine ihtiyacımız var"
15:16   Denizli'de kayıp kişinin öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı
15:10   Başkan Mustafa Çöl'den Mevlid Kandili mesajı
15:11   Ulucami ve Tarihi Hanlar Bölgesi'nde kamulaştırma süreci başlıyor
15:15   TÜVASAŞ Genel Müdür Yardımcılığı'na Kozallık getirildi
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:16:30