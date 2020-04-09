Hadim'de koronavirüs denetimi
Konya'nın Hadim ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçenin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında denetimler devam ediyor.
09.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:02
İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dönüşümlü olarak 24 saat boyunca ilçenin giriş ve çıkışlarında denetim noktası oluşturdu.
Konya-Hadim kara yolunda denetim yapan ekipler, şehirlerarası yolculuk yapanların seyahat izin belgesi olup olmadığı, araçların doluluk oranları ve sürücü ile yolcuların ateş ölçümlerini yapıyor.
Bunun yanında sürücülere Kovid-19 tedbirlerine ilişkin bilgilendirme yapıyor.
Vatandaşlara mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten ekipler, "Evde kal" çağrısı yaptı.
Kaynak: AA