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Hadim'de münazara yarışması düzenlendi

Konya'nın Hadim ilçesinde "Medeniyet Okulu" projesi kapsamında münazara yarışması yapıldı.

03.10.2019 09:44Hadim'de münazara yarışması düzenlendi

Konya'nın Hadim ilçesinde "Medeniyet Okulu" projesi kapsamında münazara yarışması yapıldı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Haydi Konuş Bakalım" adlı münazara yarışmalarının ilçe finali yapıldı.

Hadim Belediye Düğün Salonunda yapılan yarışmada Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesi, Hadim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Korualan Çok Programlı Anadolu Lisesi yarıştı.

Yarışmada birinci olan Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesi ilçeyi, Konya'da yapılacak ilçeler arası yarışmalarda temsil edecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Korkmaz, yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu tür yarışmalarla kendini en iyi şekilde ifade etmeyi öğrendiğini söyledi.


Anadolu Lisesi, Konya, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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