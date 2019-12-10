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Hadim'de "Sağlıklı Yaşam" yürüyüşü

Hadim İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçede "Sağlıklı Yaşam" yürüyüşü düzenlendi.

10.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:08Hadim'de
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçede "Sağlıklı Yaşam" yürüyüşü düzenlendi.
Sağlıklı yaşama, kalp hastalıklarına, obeziteyle mücadele ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla Hadim İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürü Vekili Uzman Dr. Barış Balasar, yaptığı konuşmada, yürüyüş yapma ve hareket etmenin sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.

Her bireyin sağlıklı yaşam için spora yönelmesi gerektiğini anlatan Balasar, şunları kaydetti: "Toplumumuzun obeziteyle mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla bu yürüyüşü düzenlendik. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum."
Yürüyüşe, İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Garnizon Komutanı Burak Hamdi Zorlu, Cumhuriyet Savcıları Mehmet Yılmaz, Hakan Şahin, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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