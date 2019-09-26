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Hadim'de taşkın koruma kanalları temizlendi

Hadim Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerinde taşkın koruma kanallarında temizlik çalışması başlattı.

26.09.2019 09:46Hadim'de taşkın koruma kanalları temizlendi
Hadim Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerinde taşkın koruma kanallarında temizlik çalışması başlattı.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından ilçedeki taşkın koruma kanallarında temizlik çalışmaları başlattığını söyledi.

İlçeyi kış mevsimine hazırlamak için tedbir aldıklarını ifade eden Hadimioğlu, şunları kaydetti:
"İlçemiz kış mevsiminin çok sert geçtiği bir coğrafyada bulunuyor. Onun için şimdiden tedbir almak için çalışmalara başladık. Bu kapsamda ilçe merkezi ve mahallelerinde taşkın koruma kanallarının temizlik faaliyetini yürütüyoruz. Bakım onarım gerektiren istinat duvarı, menfez ve su kanallarının tadilatını yapıyoruz. Sel baskını ve heyelan gibi olumsuzlukların yaşanabileceği yerlerde inceleme yaparak çözüm üretiyoruz. Yağmur ve kar bizim için berekettir. Allah afet göstermesin. Başlattığımız çalışma programı ile kış mevsiminin tüm olumsuzluklarına hazırız."

Ahmet Hadimioğlu, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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