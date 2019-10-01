Haberler » Güncel » Haber

Hadim'de TYP kuraları çekildi

Hadim ilçesinde İŞKUR aracılığıyla okullara istihdam edilecek işçiler kura yoluyla belirlendi.

01.10.2019 13:54Hadim'de TYP kuraları çekildi
Hadim ilçesinde İŞKUR aracılığıyla okullara istihdam edilecek işçiler kura yoluyla belirlendi.
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda çalışmak üzere başvuru yapan 202 temizlik ve 27 güvenlik görevlisini belirlemek üzere noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'ne ait konferans salonunda gerçekleştirilen çekilişte çalışmaya hak kazanan 20 temizlik görevlisi ve 6 güvenlik görevlisi belirlendi.

Kura çekimi sonucu çalışmaya hak kazanan 26 kişinin ilçedeki çeşitli okullarda çalışacağı bildirildi.

İŞKUR, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:48 Ankara'da yapılacak"Erzurum Tanıtım Günleri"ne doğru
18:48 Çavuşoğlu: "(İfade özgürlüğü konusunda) Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır"
18:46 Tuzağa takılan şahin tedaviye alındı
18:45 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
18:45 Bakan Soylu kaymakamlarla bir araya geldi
18:44 Ankara'nın Mamak ilçesinde duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan...
18:44 Adana'da motosiklet yangını