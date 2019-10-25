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Hadim'de viyadük çalışmaları

Türkiye'nin en yüksek ayak uzunluğuna sahip Eğiste Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor.

25.10.2019 10:46Hadim'de viyadük çalışmaları
Türkiye'nin en yüksek ayak uzunluğuna sahip Eğiste Viyadüğü'nde çalışmalar devam ediyor.
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, viyadüğün İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacağını söyledi.
Projenin tamamlanmasıyla Konya-Alanya arasının iki saatlik mesafeye düşeceğini ifade eden Hadimioğlu, "Viyadük, 42 ila 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde yükseliyor. Bu özelliğiyle Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü ünvanına sahip. Ayrıca duble gidiş-dönüş yol olarak faaliyet gösterecek. Böylesine prestijli bir projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İç Anadolu, Türkiye, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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