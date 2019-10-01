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Hadim'de yapımı süren spor kompleksi

Hadim ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan spor kompleksi inşaatı sürüyor.

01.10.2019 09:58Hadim'de yapımı süren spor kompleksi
Hadim ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan spor kompleksi inşaatı sürüyor.
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, spor kompleksinin tamamlandığında ilçeye değer katacağını söyledi.

Yapılan tesisin gençler ve sporseverler için önemli bir yatırım olduğunu belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:
"Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda ilçemize verdiğimiz önemi yaptığımız yatırımlarla bir kez daha ortaya koymuş oluyoruz. Kompleksin içerisinde gençlik merkezi çok amaçlı salonlar, spor salonu, bireysel antrenman alanları, kafeterya, açık sergi alanı ve toplantı salonları bulunacak. Bu yönüyle ilçemizde ihtiyaç duyulan önemli bir eksiklik daha giderilmiş olacak. İlçemiz her şeyin en iyisine layıktır. Bunun için hak ettiği yatırımları ilçemize kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz."

Ahmet Hadimioğlu, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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