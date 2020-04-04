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Hadim'de yayla yollarında kar temizleme çalışmaları

Konya'nın Hadim ilçesinde, kar nedeniyle kapalı olan yayla ve bahçe yollarının ulaşıma açıldığı bildirildi.

04.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:20
Hadim'de yayla yollarında kar temizleme çalışmaları
Konya 'nın Hadim ilçesinde, kar nedeniyle kapalı olan yayla ve bahçe yollarının ulaşıma açıldığı bildirildi.
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, ilçenin yüksek kesimlerindeki yayla ve bahçelerde metrelerce kar olduğunu ifade etti.
Hava sıcaklıklarının artış göstermesinin ardından karla mücadele ekiplerinin yayla yollarında yol açma çalışmaları yürüttüğünü belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:
"İlçemiz coğrafi konumu itibarıyla kış mevsiminin en çetin geçtiği yerlerden birisidir. Bu yüzden yurt genelinde bahar mevsimi yaşanırken biz burada karla mücadele çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle yaylalarda arıcılık, hayvancılık ve meyvecilik yaparak yaşamını sürdüren vatandaşlarımız için bir çok noktada yol açma ve kar temizleme çalışması yürütüyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Hadimioğlu, Konya, Hadim, Güncel
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