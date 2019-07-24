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Hadim'de yol genişletme çalışmaları

Konya'nın Hadim ilçesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor.

24.07.2019 09:41 Hadim'de yol genişletme çalışmaları
Konya'nın Hadim ilçesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor.
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, Bozkır-Hadim karayolunun 26 ve 40'ıncı kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrollü olarak sağlandığını söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden kara yolunun bölge için oldukça önemli olduğunu ifade eden Hadimioğlu, "Bozkır-Hadim arasında ulaşımı sağlayan yolda menfez, istinat duvarı ve yol genişletme çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaların yüzde 53'lük kısmı tamamlandı. Kalan 10 kilometrelik yolun tamamlanmasının ardından güvenli ve konforlu bir yolculuğa kavuşacağız." dedi.

Ahmet Hadimioğlu, Bozkır, Konya, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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