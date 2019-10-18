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Hadim'de yurt öğrencileri yangın tatbikatı yaptı

Hadim ilçesinde, İlçe İtfaiye Müdürlüğü çalışanları tarafından Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda öğrencilerle yangın tatbikatı yapıldı.

18.10.2019 14:03Hadim'de yurt öğrencileri yangın tatbikatı yaptı
Hadim ilçesinde, İlçe İtfaiye Müdürlüğü çalışanları tarafından Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda öğrencilerle yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikat çerçevesinde yangın çeşitleri ve yangın söndürme cihazı kullanımı konularında öğrenciler bilgilendirildi.
Yurtta görev yapan personel ve öğrencilerin katıldığı tatbikatta, itfaiye çalışanları yangında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı.

KYK Hadim Yurt Müdürü Ali Kolomoç, burada yaptığı açıklamada, yaşanabilecek yangın ve olumsuzluklara karşı bilinç kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Tatbikatın günlük yaşama da katkı sağlayacağını anlatan Kolomoç, "Yangın esnasında öğrenci ve personelimizin nasıl davranması gerektiğini öğrenmeleri açısından yararlı bir tatbikat oldu. Burada kazanılan deneyim ve bilgi günlük hayatta can kurtarabilir. Tatbikatın yapılmasını sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Hadim İtfaiye Merkezine teşekkür ediyorum." dedi.

Kredi Yurtlar Kurumu, İtfaiye, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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