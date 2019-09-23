Haberler » Güncel » Haber

Hadim'e pekmez üretim tesisi kuruluyor

Konya'nın Hadim ilçesinde Aladağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından pekmez üretim tesisi kurulacağı bildirildi.

23.09.2019 10:00Hadim'e pekmez üretim tesisi kuruluyor
Konya'nın Hadim ilçesinde Aladağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından pekmez üretim tesisi kurulacağı bildirildi.
Aladağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emin Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesis inşaatının devam ettiğini, gelecek sezonda pekmez yapımına başlamayı hedeflediklerini söyledi.
Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Yaman, şunları kaydetti:
"Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkıma İdaresi Başkanlığı'nın desteği ile tesisin yapımına başlandı. Projesi Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bölge ekonomisine katkı sağlayacak olan proje, çiftçilerimizin de iş gücünü azaltacak. Tesiste sirke, fıstık ayıklama ve üzüm kurutma gibi işlemlerin yapılacağı makina ve ekipmanlar da düşünüyoruz. Yöremizde bol miktarda ve çok kaliteli üzüm yetiştiriciliği yapılmakta. Bu tesis sayesinde ürünümüzü işleyecek ve marka haline getireceğiz. Tesisin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran ve KOP Başkanı İhsan Bostancı'ya teşekkür ediyorum."

Konya Ovası Projesi, Aladağ, Konya, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:08 "Bunu anne yüreği çözer, başka hiçbir yürek çözemez"
10:08 Adnan Oktar organize suç örgütü davası
10:08 Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
10:08 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
10:08 Spor musa aydın olimpiyatlara katılmak bizim için yeterli değil
10:08 Döşemealtı Belediyesi okul önlerindeki yaya geçitleri ve kasisleri boyuyor
10:06 "Dili olmayan milletlerin yaşaması mümkün değildir"