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Hadim Kaymakamı Gilan, Emniyet Amirliğini denetledi

Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, İlçe Emniyet Amirliğini denetledi.

20.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:10
Hadim Kaymakamı Gilan, Emniyet Amirliğini denetledi
Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, İlçe Emniyet Amirliğini denetledi.
Gilan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak nitelendirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirleri ve görevli personeli yerinde inceledi.
Denetim sırasında İlçe Emniyet Amiri Halil Acar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Gilan, emniyet personeli ile bir süre sohbet ederek başarılar diledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Hadim, Güncel

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