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Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan göreve başladı

Konya'nın Hadim ilçesine atanan Kaymakam Tufan Bağır Gilan göreve başladı.

31.10.2019 13:22Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan göreve başladı
Konya'nın Hadim ilçesine atanan Kaymakam Tufan Bağır Gilan göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Hadim'e ataması yapılan Gilan, ilçede mesaisine başladı.
Makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden Gilan, burada yaptığı açıklamada, ilçeye en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olacağını söyledi.
Güzel bir ilçeye atandığını belirten Gilan, şunları kaydetti:
"Daha önce burada görev yapan arkadaşlarımız Hadim'den övgü ile bahsetti. İlçe, doğası, kültürü ve insanları ile farklı bir yere sahip. Özellikle kiraz, üzüm ve pekmezinin meşhur olduğunu ve ününün dünyaya yayıldığını öğrendim. Ancak ilçenin tanıtım eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bunun giderilmesi için de ilgili kurumlarla birlikte etkin bir çalışma yürütmeliyiz."

İçişleri Bakanlığı, Konya, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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