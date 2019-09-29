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Hadim KYK'da "Uyum Toplantısı" yapıldı

Hadim ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurda, bu yıl kayıt yaptıran öğrencilere yönelik "uyum toplantısı" yapıldı.

29.09.2019 12:42Hadim KYK'da
Hadim ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurda, bu yıl kayıt yaptıran öğrencilere yönelik "uyum toplantısı" yapıldı.

KYK Hadim Öğrenci Yurdu Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Hadim Öğrenci Yurdu Müdürü Ali Kolomoç, yeni kayıt yaptıran öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

İlçe ve yurt hakkında bilgi veren Kolomoç, şunları kaydetti:
"Bu sene yurdumuza 32 erkek 32 kız öğrenci kayıt yaptırdı. Her birimiz ülkemizin farklı bölgesinden, şehrinden, kültüründen gelerek burada buluştuk. Bu birlikteliği en güzel şekilde devam ettirmek, huzuru, refahı ve güvenliği sağlamak istiyoruz. Bunun için de hepimizin uyması gereken bazı kural ve tedbirlerimiz var. Bunları hep birlikte uygulayıp, uyacağız. Bizler her zaman öğrencilerimizin yanında olduk, bundan sonrada yanında olmaya devam edeceğiz."

Yurtlar Kurumu, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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