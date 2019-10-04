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Hadim Yerköprü Şelalesi'nde yol genişletme çalışmaları

Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi'nde yol genişletme çalışmaları sürüyor.

04.10.2019 09:24Hadim Yerköprü Şelalesi'nde yol genişletme çalışmaları
Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi'nde yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hadim- Aladağ kara yolunda yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden kara yolunun şelale ve bölgedeki mahallelere ulaşımı kolaylaştıracağını ifade eden Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Hadim-Aladağ kara yolunun 7'nci kilometresinde yol genişletme çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. Ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerimizin dikkatli olmasını, trafik kural, işaret ve levhalarına uymalarını tavsiye ediyorum."

Ahmet Hadimioğlu, Aladağ, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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