Hadimi Tüneli'nde Çalışmalar Devam Ediyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:35



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:35

Konya Ovası Projesi kapsamında kapalı havzaya su temin etmek için Devlet Su İşleri tarafından yürütülen Hamidi Tünel Projesi'nde inşa çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Ovası Projesi'nin (KOP) Türkiye'de yapılan ilk sulama projesi Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) devamı ve ondan sonraki en büyük proje olduğunu belirttti.Projeyle Konya Kapalı Havzasının ihtiyaç duyduğu suyu temin etmek için tüm gayretleriyle çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Diğer havzalardan Konya Kapalı Havzasına su getirmek için planlama aşamasında olan çalışmalarımız da devam ediyor. Hadimi Tüneli, Yukarı Göksu Havzasının sularını Konya'ya ulaştırmak için önemli aşamalardan biri. Projede görev alan ve özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza başarılar diliyor, bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."Su 18 kilometrelik tünelle taşınacakBu arada DSİ 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Afşar Barajı'nda toplanan suların Bağbaşı Barajı'na aktarılması amacıyla yapımına başlanan 18 kilometrelik Hamidi Tüneli, 24 kilometrelik iletim hattının büyük bölümünü oluşturuyor.Bugüne kadar yaklaşık 3 bin 300 metrelik ilerleme sağlanan Hadimi Tüneli'nde, 18 kilometrelik yapının 6 bin 600 metrelik kısmı klasik yöntemle 11 bin 400 metrelik kısmı ise yurt dışından bu iş için getirilen tünel açma makinesi (TAM) ile açılacak. Tünel inşası açısından önem taşıyan TAM'ın iş sahasına transfer süreci devam ediyor.Öte yandan aynı proje içerisinde Bağbaşı Barajında depolanan suların Konya Kapalı Havzasına aktarılmasını sağlayan 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel, daha önce 2015 yılında tamamlanarak faaliyete geçmişti.Hadimi Tüneli de tamamlandığında Afşar Barajında depolanan su da Bağbaşı Barajı'na aktarılacak. Bağbaşı Barajı'ndan da Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarılacak yıllık 414 milyon metreküp su, hem sulama hem içme ve kullanma suyu hem de enerji üretimi için kullanılacak.