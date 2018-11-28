Hadımköy'de Ayakkabı Fabrikasında Korkutan Yangın

Hadımköy
yolu üzerinde bulunan ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.45 sıralarında Arnavutköy-Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir ayakkabı fabrikası henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
İtfaiye,Hadımköy
28 Kasım 2018 Çarşamba 23:13