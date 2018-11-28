Hadımköy'de Ayakkabı Fabrikasında Korkutan Yangın

Arnavutköy- Hadımköy
yolu üzerinde bulunan ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yangın 1 saat süren çalışmaların ardından söndürülürken, fabrikada büyük çapta hasar oluştu. Arnavutköy-Hadımköy yolu üzerinde bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Arnavutköy-Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir ayakkabı fabrikasının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün fabrikanın çatısını sararken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine Başakşehir
, Çatalca
, Arnavutköy, Beylikdüzü
, Esenyurt
ilçelerinde itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç yardımıyla çatı katındaki yangın müdahalede bulundu. Polis
ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye
ekiplerinin yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrikada hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangını çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
(Vedat Bayraktar/İHA)
Arnavutköy,Hadımköy
28 Kasım 2018 Çarşamba 23:51