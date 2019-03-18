Hadımköy'de 3 Katlı Fabrikada Yangın! Patlama Sesleri Duyuldu

İstanbul Hadımköy'de 3 katlı kimya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

YAPI KİMYASALLARI ÜRETEN FABRİKADAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Arnavutköy Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı bir fabrikada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için birçok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

FABRİKADA PATLAMA MEYDANA GELDİ, ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor.

Fabrikadan yükselen dumanlar adeta gökyüzünü kaplardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken gökyüzünü kaplayan dumanlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan görüntülendi.

"YARALI VEYA CAN KAYBI YOK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "3 katlı yaklaşık 10 bin metrekarealan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasındaki yangına; Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli ilçelerdinden 40 araç, 129 personel müdahale etmektedir. Yaralı veya can kaybı yoktur" denildi.

Olay yerinden ilk görüntüler;

Kaynak: DHA