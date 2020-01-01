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Hadımköy'de korkutan fabrika yangını

Hadımköy'de 4 katlı bir kumaş fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

01.01.2020 23:35 | Son Güncelleme: 01.01.2020 23:36
'de 4 katlı bir kumaş fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Alparslan Caddesi Atatürk Sanayi bölgesinde bulunan 4 katlı kumaş fabrikasının iplik bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören fabrikadaki görevliler, durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yanan ipliklerden dolayı aşırı duman olması, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini zorlaştırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çalışmalarının ardından ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
(Vedat Bayraktar -Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)
Hadımköy'de korkutan fabrika yangını

Hadımköy, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA


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