Haberler » Güncel » Hadımköy'de motosikletli kuryenin feci ölümü - Haber

Hadımköy'de motosikletli kuryenin feci ölümü

Hadımköy'de aldığı siparişi götürmeye çalışan motosikletli kurye, TIR ile otomobilin arasında kalarak feci şekilde can verdi.

12.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:07
'de aldığı siparişi götürmeye çalışan motosikletli kurye, TIR ile otomobilin arasında kalarak feci şekilde can verdi.
Kaza, saat 18.30 sularında TEM Hadımköy bağlantı yolunda meydana geldi. Aldığı siparişi adresine ulaştırmak için 'den Hadımköy istikametinde motosikletiyle ilerleyen Vural Topkara, kendisiyle aynı istikamette ilerleyen 34 ER 2367 plakalı TIR ile 34 PK 1164 plakalı otomobilin arasında kaldı. Motosikletin hakimiyetini kaybeden Vural Topkara TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi. verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Hadımköy yönünde trafik tamamen durdu. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kazaya karışan araçları kaldırdı. Kuryenin cansız bedeni yapılan incelenmenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Hadımköy'de motosikletli kuryenin feci ölümü

Büyükçekmece, Hadımköy, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:36 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Haber
22:32 "Dimitri Kantemiroğlu Ödülleri" sahiplerini buldu - Haber
22:31 Taciz sucundan aranan şüpheli yakalandı - Haber
22:30 Germencik'te Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi - Haber
22:28 Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü - Haber
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
12.12.2019 22:53:05