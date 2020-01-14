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Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikanın çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında, çalışmalarda kullanılan vincin devrilmesi sonucu çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek hayatını kaybetti.

14.01.2020 08:53 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:41

İstanbul 'ta yaşanan talihsiz kazada, bir fabrikanın çatısında yapılan izolasyon çalışmasında kullanılmak üzere olay yerinde bulunan vinç devrildi. Vincin sepetindeki işçi, çatıya tutunmayı başardı ancak bir süre havada asılı kaldıktan sonra düşerek hayatını kaybetti.

VİNÇ DEVRİLİNCE, İŞÇİ ÇATIYA TUTUNDU

Esenyurt'ta geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir fabrikanın çatısında yapılacak izolasyon çalışması için yetkililer vinç kiraladı. Fabrikanın arkasına yokuş aşağı park edilen vincin sepetine çıkan bir işçi, çalışmaya başladı. Bir süre sonra vinç devrildi. Vincin devrilmeye başlamasıyla birlikte sepetteki Hasan (33) çatının kenarına tutundu. Vinçteki diğer görevli ise, kendi imkanlarıyla aracın içinden çıkmayı başardı.

KOLLARI 1,5 DAKİKA DAYANDI

Yaklaşık 1,5 dakika tutunduğu çatı kenarında asılı kalan Ulus, daha fazla dayanamadı. 4 katlı fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı. , ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakan Ulus, hayatını kaybetti. Diğer işçinin ise durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evli ve 3 çocuk babası Hasan Ulus'un cenazesi memleketi Ağrı'ya götürüldü.

Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti

Esenyurt, Ulus, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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