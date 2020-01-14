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Hadımköy'de vinç devrildi, çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek öldü

Vinçin devrilmesinin ardından çatının kenarına tutunan işçi yaklaşık 1,5 dakika dayanabildi.

14.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:31
Vinçin devrilmesinin ardından çatının kenarına tutunan işçi yaklaşık 1,5 dakika dayanabildi. Talihsiz işçi, yardım ulaşmadan 4 katlı fabrikanın çatısından düşerek öldü.
Veysel TİMDUİSTANBUL,(DHA)- ESENYURT'ta bir fabrikanın çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında vinçin devrilmesi sonucu çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek hayatını kaybetti.
Olay, Esenyurt'ta geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Fabrikanın çatısında yapılacak izolasyon çalışması için yetkililer vinç kiraladı. Fabrikanın arkasına yokuş aşağı park edilen vincin sepetine çıkan bir işçi, çalışmaya başladı. Bir süre sonra vinç devrildi. Vincin devrilmeye başlamasıyla birlikte sepetteki Hasan (33) çatının kenarına tutundu. Vinçteki diğer görevli ise, kendi imkanlarıyla aracın içinden çıkmayı başardı. Yaklaşık 1,5 dakika tutunduğu çatı kenarında asılı kalan Ulus, daha fazla dayanamadı. 4 katlı fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı. , ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakan Ulus, hayatını kaybetti. Diğer işçinin ise durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Evli ve 3 çocuk babası Hasan Ulus'un cenazesi memleketi Ağrı'ya götürüldü.
Hadımköy'de vinç devrildi, çatı kenarında asılı kalan işçi düşerek öldü

Ulus, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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