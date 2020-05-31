HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ AÇILIŞIN ARDINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı yapılan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin iç kısmı görüntülendi.

31.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı yapılan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin iç kısmı görüntülendi.
128 yıl önce II. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve 45 günde restore edilen Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi törenle açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Açılışı gerçekleştirilen Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin iç kısmı görüntülendi. Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi 23 dönüm arazi üzerinde 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek. Ayrıca hastanede yerli dijital röntgen cihazı da bulunuyor. HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ AÇILIŞIN ARDINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy, Güncel, Haber

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