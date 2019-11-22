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Hadis-i Şerif Anlatma Yarışması

i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri arasında Hadis-i Şerif Anlatma Yarışması düzenlendi.

22.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:31Hadis-i Şerif Anlatma Yarışması
i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri arasında Hadis-i Şerif Anlatma Yarışması düzenlendi.

Yarışmada liseler arasında, aile ile ilgili olarak hazırlanan 10 Hadis-i Şerif arasından öğrencilerin kur'a ile seçecekleri birini canlı olarak anlatması istendi. Öğrenciler, 10 dakikalık bir hazırlıktan sonra anlatım yapmak üzere davetlilerin karşısına çıktılar.Metristepe Kültür Merkezi konferans salonunda öğrenciler, davetliler huzurunda 2 dakikalık süre içinde Hadis-i Şeriften anladıklarını anlattılar. Yarışmaya İlçe Müftüsü Mustafa Topal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir de katılarak öğrencileri tebrik ettiler. Seçici kurul ve dinleyiciler huzurunda yapılan yarışmada dereceye girenler öğrenciler 1. Muhammed İkbal Ayyürek- Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2. Aslı Tanrıverdi- Kumral Abdal Anadolu Lisesi ve 3. Ali Şencan Özbaş- Kumral Abdal Anadolu Lisesi oldu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - BİLECİK

Anadolu Lisesi, Yaşam

Kaynak: İHA

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