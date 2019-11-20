Haberler » Magazin » Hadise 1 ayda 6 kilo verdi! Fiziği için servet harcadı - Magazin

Hadise 1 ayda 6 kilo verdi! Fiziği için servet harcadı

Fit vücuduyla son günlerde dikkatleri üzerine çeken Hadise, 1 ayda 6 kilo verdi. Özel diyetisyen ve spor eğitmeniyle çalışan şarkıcı, fiziği için 30 bin lirayı gözden çıkardı.

20.11.2019 00:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 01:07

Son günlerde fit vücuduyla dikkat çeken , bir ayda 6 kilo verdi. Özel diyetisyen ve eğitmeniyle çalışan popçu, fiziği için 30 bin lira harcadı.

Geçtiğimiz yıllarda kilosu yüzünden eleştirilen Hadise, zayıflamak için kesenin ağzını açtı. Şeyda Coşkun'la zayıflama serüveni hüsranla sonuçlanan popçu, bu kez diyetisyen Seda Çayhan'ın kapısını çaldı.

6 KİLO İÇİN 30 BİN LİRA HARCADI

Çayhan'la 2 aydır çalışan şarkıcı, diyetine harfiyen uydu. Her sabah kayısı, çubuk tarçın, maydanoz ve yeşil elmalı ödem çayıyla da form tutan Hadise, diyetisyen için 20 bin lira ödedi. Spor da yapan popçu, özel hoca için 10 bin lirayı gözden çıkardı. Bir ayda 6 kilo veren Hadise'ye zayıflamak 30 bin liraya mal oldu. (Takvim)

HadiseHadise'nin nefes kesen paylaşımına beğeni yağdı

Hadise 1 ayda 6 kilo verdi! Fiziği için servet harcadı

Kilo Vermek, Diyetisyen, Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
KAĞAN:çok iyi biri Hadise
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
OKEYYYYYYYYY:hadise güzel kadin
Yayından Kaldır
0 3
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:para var, , huzur var he,
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
KEMAL ABA:Onun gibi hareket halindeki insanlar sabit bir yerde oturup stressiz yemek yemeyi beceremeyecek olmalarından mütevellit kilo alması gayet normal. Hayatlarında düzen yok. Sürekli bir yere yetişme telaşesi ve ayak üstü atıştırmalar la geçen bir ömür
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
PARA BİZDE ŞÖHRET BİZDE:D:öteki kadına da servet harcamıştı sonra beni sağlıksız zayıflattı demişti
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
AYCAN:bende o kadar çok kazansam bende harcarım
Yayından Kaldır
28 4
Cevap yaz
NE BU...:az yese daha iyiydi yada protein ağırlık beslenip spora gitse ben 9 kilo vermiştim
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
İST...:Hani erkekler diyor ya bakımlı olun Kezban falan flan. Iste para olunca herşey mümkün. ..
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
İZMİRLİKIZ:geri almamak onemli 6 kılo için 30. 000 tl vayyy
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
TATAR:30 bin ona bişey değil eminolun bir konserden daire parası kazanıyo sosyal medyadan ayrıca giydiği elbisenin markasından ayakkı matkasından renklamdan youtubeden bunlara 30 bin para değil bremın nasıl hayat birisi ömrünü zevk sefayla geçiriyo diğeri yokluk sefalet çekerek
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
11:56 "Uçmak - Hezarfen Ahmed Çelebi" perde açtı
11:51 Malatya'da ödüller dağıtıldı
11:51 Türkiye'den çalınan eserlerle Troya sergisi
11:40 Oyuncu Şebnem Sönmez, Yıldız Kenter'in cenazesinde canlı yayın yapmak isteyen vatandaşla tartıştı
11:27 Hercai dizisinde başrol oyuncuları 6 saat boyunca yağmur altında kaldı
10:51 Acun Ilıcalı'nın Exatlon Challenge yarışmasının çekimlerinden paylaştığı böcek detayı dikkat çekti
10:27 Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt esmer bir güzelle görüntülendi
09:36 Fenomen Şeyda Erdoğan isyan etti: Babam ve ailesi tarafından tehdit ediliyorum
08:08 İlk bölümü yayınlanan Azize dizisinde dikkat çeken cinsel istismar sahnesi
20.11.2019 11:58:13