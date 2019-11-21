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Hadise, aşk hayatıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı

Hem sesi hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Hadise, Instagram hesabından aşk hayatıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı. Hadise, O Ses Türkiye setinden çekilmiş bir karesine, "Hayal mahsulü sevgilimle dertleşirken ben!" notunu düştü.

21.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:46

Son zamanlarda hem kostümleri hem de fit vücuduyla dikkat çeken ve gündemden düşmeyen , geçtiğimiz günlerde aşk sorularına "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz" diyerek tepki göstermişti.

"SEVGİLİMLE DERTLEŞİRKEN BEN!"

Bu açıklamanın ardından Hadise'nin sevgilisi var mı merak edilirken, şarkıcıdan esprili bir paylaşım geldi. 34 yaşındaki şarkıcı 'O Ses Türkiye' setinde çekilmiş bir karesine; 'Hayal mahsulü sevgilimle dertleşirken ben!' notunu düştü.

Yoruma kapalı bu paylaşım, kısa süre içerisinde 90 bine yakın beğeni aldı.

NEFES KESEN PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta bir mekanda sahne alan Hadise, yine iddialı bir kostümle sahneye çıkmıştı. Sahneden çekilmiş fotoğraflarını, "Prensesler gibiydim ben" notuyla paylaşan ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

HadiseHadise'nin nefes kesen paylaşımına beğeni yağdı

Hadise, aşk hayatıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı

O Ses Türkiye, Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (8)
MSDS:Pırıltılı dünya evlilikleri ve aşkları yalan dolan . . Eğer birini canı çekerse girer koluna, götürür 5 yıldız bir otelin suitine, yeter''ki karşı tarafın cukkası ve kalıbı sağlam olsun . . Geriye kalan bize burada boş beleş geyik muhabbeti . . ))
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MARDINLI DEHO:BUNUN PARASI OLMASA O BEZIK SOLUK BENIZLI CEKILMEZ RUHSUZ VE BANAL
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OKEYYYYYYYYY:BANAL YAZILMAZ BANEL YAZILIR
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GERGERLİ:Evet avni hadise hanım kabul ediyor evlilik teklifini çok mutlu avni havalara uçtu avni evlilik teklifini görünce cevap telini yaz avni
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AVNİ:hadise ben sana hayranım.benimle evlenmek istiyorsan mesajın bekliyorum.
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HADİSE:Hadi len gerzek sen kimsin
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AVNİ:seni seviyorum hadise evlen benimle
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GERGERLİ:Ciddimisin avni hadise hanim gördü şu an yanımda cidysen yaz cevap bekliyoruz
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