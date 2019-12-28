Hadise yine çok cesur! Bacak dekolteli pozuyla göz kamaştırdı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla bir kez daha takipçilerini büyüledi.

CESUR BACAK DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Instagram hesabında 10,6 milyon takipçisi bulunan Hadise, bacak dekolteli pozunu "La Dolce Vita!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kırmızı ve yeşil renklerini bir arada kullanan Hadise'nin söz konusu paylaşımı binlerce beğeni alırken, verdiği pozla dikkatleri yine üzerinde toplamayı başardı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ KIRMIZI ELBİSESİ TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALMIŞTI

Öte yandan Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram'ın hikayeler kısmından göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle paylaşım yapmıştı. Paylaşımıyla dikkatleri üzerinde toplayan güzel şarkıcı, kulis hazırlığından görüntülerini paylaşmıştı.