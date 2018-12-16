Hadise, Beyazıt Öztürk Fotoğrafıyla Takipçilerinin Kafasını Karıştırdı

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından aşk yaşadıkları iddia edilen Beyazıt Öztürk ile birlikte fotoğraflarını paylaştı.

"ÇOK YAKIŞIYORSUNUZ"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye programında çekilmiş Beyaz Öztürk fotoğrafıyla kafaları karıştırdı. Hadise'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Hadise'nin paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi fotoğrafa, "Çok yakışıyorsunuz olur bence bu iş." yorumunu yaptı.

AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

O Ses Türkiye'de jüri olan Hadise ve Beyaz'ın samimiyeti aşk dedikodularına yol açmıştı. Hadise, Beyazıt Öztürk ile hakkında çıkan aşk iddialarına da son noktayı koymuştu. Bir AVM'den çıkarken magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Hadise, Beyazıt Öztürk ile hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili de şöyle konuşmuştu: "Yok hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey olsa anlarsınız."