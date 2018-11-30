30 Kasım 2018, 21:53
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Hadise, Bornozlu Fotoğrafıyla Takipçilerini Kendine Hayran Bıraktı

Hadise, Bornozlu Fotoğrafıyla Takipçilerini Kendine Hayran Bıraktı

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla takipçilerinin nefesini kesti.

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, bornozlu pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

DİL ÇIKARDI

Instagram hesabından bornozlu fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Hadise, tam puan aldı. Hadise, paylaştığı fotoğrafta dil çıkarmayı ihmal etmedi. Hadise'nin paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

"ADININ HAKKINI VERMİŞSİN"

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünden yatakta çekilmiş dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Hadise paylaşımıyla takipçilerini kendine hayran bırakmıştı. Hadise'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçi paylaşıma, "Tam adının hakkını veren bir paylaşım olmuş. Büyülendim." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "Bu kadının acilen sevgili bulması lazım ilgisizlikten ne yapacağını şaşırdı." yorumunu yapmıştı.

Instagram,Hadise
30 Kasım 2018 Cuma 21:53



YORUMLAR (18)
ABUZER KÖMÜRCÜ: Timsah derisi gibi buruştu cildin. Kokmuş taze. Senin zamanın bitti.
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ZZ EBANİ: İnsan mal, mülk istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince, umutsuzluğa kapılıp yıkılır..Fussilet- 49.. Hayırlı Cumalar...
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DÜRBÜNLÜ: Bir yere not alın,,,öldügünde bunun namazı kılınmayacak,dua falanda yapılmayacak,,öylece cehenneme duasız uğurlanacak,,önemli olan insanın sonunun iyi olmasıdır,,itibar sonadır.
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CAHİLLL: Az gündemden düşünce taktik hep aynı ya bi taraflarını açarlar yada bakireliklerini bozarlar..Ama ne yapsalar bo birgün silinip gidecekler...
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