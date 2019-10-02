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Hadise dans ettiği videosuyla takipçilerinin aklını aldı

Sosyal medya hesabından yayınladığı cesur fotoğraflarla gündeme gelen güzel şarkıcı Hadise, yayınladığı video ile yine adından söz ettirmeyi başardı. Hadise göğüs dekolteli elbisesiyle dans etti.

02.10.2019 21:53

Güzel şarkıcı Hadise yayınladığı dekolteli videosuyla takipçilerinin aklını başından aldı. Hadise Rapçi Ezhel'in yeni şarkısıyla dans etti. Güzel şarkıcı o anları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Instagram hesabının hikaye bölümünden videoyu yayınlayan Hadise, takipçilerinden tam puan aldı. Hadise'nin videosunu kendi sosyal medya hesabından yayınlayan bir takipçisi, "Çok güzelsin Hadise O Ses Türkiye yarışmasını dört gözle bekliyorum senin için." ifadelerini kullandı.

KÜVETTE POZ VERMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, küvet içinde çekilen bir fotoğrafını Instagram'a yükleyerek, "Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben..." ifadelerini kullanmıştı. Hadise'nin yayınladığı fotoğraf 14 saat içinde 200 bini aşkın kişi tarafından beğenilmişti.

Hadise dans ettiği videosuyla takipçilerinin aklını aldı

Instagram, Hadise, Ezhel, Magazin

YORUMLAR(2)
DELİDİR AMA!:Keşke bu sayfaya girmeseydim . . . Allah''ım , hiç bir şey hatırlamıyorum .
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JEAN RENO:yoo aklım yerinde
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