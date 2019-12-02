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Hadise'den beklenen paylaşım geldi: Uzun süredir küs olan anne-kız barıştı

Ailesiyle uzun süredir sıkıntılar yaşayan Hadise'den hayranlarını sevindiren bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından annesiyle olan fotoğrafı paylaşarak küslüğün bittiğini duyurdu.

02.12.2019 00:11 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:35

Hem güzelliği hem de sesiyle dikkat çeken , ailesiyle uzun süredir sıkıntılar yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'de itiraflarda bulunan Hadise, gözyaşlarını tutamamıştı.

O Ses Türkiye'nin özel bölümünde Hadise, aile ile ilgili yaşadığı kötü durumu itiraf etmiş ve gözyaşlarına boğulmuştu. Hadise, kız kardeşleri ve annesi ile bir süredir kavgalıydı. Geçen yıl İnstagram hesabından yaptığı bir paylaşım sonrasında annesi sert tepki gösterdi ve Hadise bir anda yalnız kaldı. Annesi ile küs olan ünlü sanatçı yaşadığı sıkıntılı süreci, bir yarışmacının ailesini görünce ortaya sermişti. Sesini beğendiği genç kız için dönen Hadise, onun kuliste bekleyen annesini ve ağabeyini görünce kendini tutamadı. Bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Hadise ondan bir beklediğini söyleyerek şunlara anlatmıştı:

"ŞU AN DOĞUMA GİRDİLER ONUN HEYECANINI YAŞIYORUM"

"Abim var, şu an doğuma girdiler onun heyecanını yaşıyorum. Hala oluyorum. Çok duygusalım orada olmak isterdim. Yarın da çekim olduğu için gidemiyorum. O yüzden birazdan bir resim gelir de ben mutlu olurum."

Bu açıklamanın ardından sesi titremeye başlayan Hadise ağlamamak için kendini tutmaya çalıştı. Ancak ünlü sanatçının gözlerinden bir anda yaşlar akmaya başlandı. Hadise'nin ağlamasına dayanamayan Acun Ilıcalı da hemen araya girdi ve "O Ses Türkiye çekimi iptal ederim" deyip şunları söyledi:

Eğer sen çekimi iptal edin diyorsan ben vallahi ederim. Bizim için senin mutluluğun o günkü çekimden çok daha önemli. Acun Ilıcalı'nın sözleriyle daha da duygusallaşan Hadise gözyaşları içinde yüreğinden dökülen itiraflara başladı.

"DOĞMADAN ŞIMARTTIM ÇOCUĞU"

Ailesiyle arasının bir süredir kötü olduğun açıklayan Hadise şunları anlattı:

Her aile tabi ki bir süreçten geçer. Ben hiç bir zaman kendi ailemle ilgili detaylara girmedim. Zaten kimseyi de ilgilendirmez benim ailemdeki sorunlar. Ama göz önünde olunca bazı açıklamalar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ben geçen yıl sosyal medyamdan bir açıklama yaptım. Ondan sonra tabii ailecek bir süreçten geçtik. Her ailede olduğu gibi. Ben göz önünde olduğum için ben yazılıyorum konuşuluyorum. Bu bebek de bu aileye çok iyi gelecek diye düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum. Bebeğimizin ismini de açıklamak isterim. Adı Melik Hamza. Çocuk doğmadan şımarttım çocuğu, çok heyecanlıyım. Ben O Ses Türkiye'de kendimle ilgili şeyleri açıklamayı sevinirim. Burayı ailem gibi gördüğüm için bazen içimi dökmeyi, ağlamayı seviyorum. Bazı insanlar sevmez ama ben böyleyim.

HAYRANLARINI SEVİNDİREN PAYLAŞIM

Uzun süredir küs olan anne-kız barıştı. Hadise, sosyal medya hesabından aylar sonra annesi ile sıcacık bir poz paylaştı.

Ailesi ile arasını düzelttiğinin sinyallerini veren Hadise, hayranlarını sevindirdi.

Hadise'den beklenen paylaşım geldi: Uzun süredir küs olan anne-kız barıştı

Hadise, Anne, Magazin


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