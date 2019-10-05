Hadise'den Demet Akalın'a: İyi ama onun da kocası yok

Hadise'nin "Mekanın sahibi benim" sözleriyle başlayan polemik giderek büyüdü. Demet Akalın, "Senin Instagram'da 10 milyon takipçin yok ki" diyen Hadise'ye "Hadise'yi bir uyarın yazık ona. Günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya... Kocası da yok, milyoncukları da yok." sözleriyle cevap vermişti.

"İYİ AMA ONUN DA YOK"

Bu çıkıştan haberdar olan Hadise'nin ise yakın çevresine "İyi ama onun da kocası yok... Geçen yıl boşanmamış mıydı?" dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Hadise, geçtiğimiz günlerde "Senin 10 milyon takipçin yok ki. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?" diyerek sosyal medyada 10 milyon takipçiye ulaşmasını kutlamıştı. Akalın ise bir araştırma yaptırdığını ve Hadise'nin Instagram'da gerçekten 10 milyon takipçisi olmadığını iddia etti. Hadise'nin Demet Akalın'ın bu açıklamasına ne yanıt vereceği ise merak konusu olmuştu. Öte yandan Demet Akalın'ın Instagram'da 8,4 milyon takipçisi bulunuyor.