28.06.2019 11:08
Haberler » Magazin » Haber

Hadise'den derin göğüs dekolteli paylaşım

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğrafta göğsü göründüğü için eleştirilen Hadise, derin dekolteli paylaşımıyla öne çıktı.

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise 'nin 'tbt' adı altındaki paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

UYARILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla beğenileri toplayan Hadise , hayranları tarafından göğüs ucunun gözüktüğü konusunda uyarılmıştı. Uyarılardan sonra fotoğrafını kaldıracağı düşünülen ünlü şarkıcıdan tam tersi hareket geldi.

DERİN DEKOLTELİ PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Güzel şarkıcının 'tbt' notuyla paylaştığı dekolteli pozları takipçileriyle paylaştı. Hadise 'nin cesur pozlarına beğeni yağdı.

Hadise'den derin göğüs dekolteli paylaşım
Hadise , Magazin

YORUMLAR(1)
REALİST:Yaza hazırlık yapıyor, sezon açıldı. . Tezgahı kurmuş, sergiyi açmış. . Bekliyor, talepleri değerlendirecek. .
Yayından Kaldır
26 2
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
11:43 Fenomen Orkun Işıtmak, Nusret'in restoranında ödediği yüksek hesabın detayını anlattı
11:08 Hadise'den derin göğüs dekolteli paylaşım
10:46 Serpil Doğulu, oğlu Kenan Doğulu'nun Beren Saat ile boşanma haberlerini yalanladı
09:51 Müge Anlı'yı Güven Bana'da çileden çıkaran yarışmacı!
09:01 Madonna Çocuklarının Güvenliği İçin Endişeli
08:54 Yıldız Tilbe ve kızı Sezen'in benzerlikleri herkesi şaşırttı
07:34 Şarkıcı Yonca Evcimik, karın kaslarını göstermek için pantolonunun düğmesini açarak poz verdi