Hadise'den derin göğüs dekolteli paylaşım

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise 'nin 'tbt' adı altındaki paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.
UYARILMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla beğenileri toplayan Hadise , hayranları tarafından göğüs ucunun gözüktüğü konusunda uyarılmıştı. Uyarılardan sonra fotoğrafını kaldıracağı düşünülen ünlü şarkıcıdan tam tersi hareket geldi.
DERİN DEKOLTELİ PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI
Güzel şarkıcının 'tbt' notuyla paylaştığı dekolteli pozları takipçileriyle paylaştı. Hadise 'nin cesur pozlarına beğeni yağdı.