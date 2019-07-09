Hadise'den eski sevgililerine olay gönderme: Geri zekalılar çıkmasa evleneceğiz!

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan daha sonra programın bitmesiyle konser için turnelere başlayan Hadise, Ereğli'de sevenleriyle buluşmuştu. Şarkıcı konser sırasında yaptığı evlilik çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.

YAPTIĞI YORUMLA OLAY OLDU

Bir dönem en çok dinlenenler arasında olan Evlenmeliyiz şarkısı ile hala akıllarda olan Hadise yaptığı yorumla bombayı patlattı.

Başarılı şarkıcı 'Evlenmeliyiz' şarkısına getirdiği yorumla magazin dünyasını salladı. Kendisini dinlemeye gelenlere sevilen şarkılarını söyleyip, dans şovuyla da beğeni toplayan Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını seslendirdiği sırada ''Karşımıza geri zekalılar çıkmasa evleneceğiz'' sözleriyle konsere damga vurdu.

"SİNAN AKÇIL'A TAŞ MI ATTI"

Hadise'nin bu sözleri bir dönem aşk yaşadığı "Sinan Akçıl'a taş mı attı" söylentilerine neden oldu.