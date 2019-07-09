09.07.2019 13:29
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Hadise'den eski sevgililerine olay gönderme: Geri zekalılar çıkmasa evleneceğiz!

Yoğun konser temposuna giren Hadise'den eski sevgililerine taş geldi. Hadise, "Karşımıza geri zekalılar çıkmasa evleneceğiz" çıkışıyla şaşırttı.

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan daha sonra programın bitmesiyle konser için turnelere başlayan Hadise, Ereğli'de sevenleriyle buluşmuştu. Şarkıcı konser sırasında yaptığı evlilik çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.

YAPTIĞI YORUMLA OLAY OLDU

Bir dönem en çok dinlenenler arasında olan Evlenmeliyiz şarkısı ile hala akıllarda olan Hadise yaptığı yorumla bombayı patlattı.

Başarılı şarkıcı 'Evlenmeliyiz' şarkısına getirdiği yorumla magazin dünyasını salladı. Kendisini dinlemeye gelenlere sevilen şarkılarını söyleyip, dans şovuyla da beğeni toplayan Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını seslendirdiği sırada ''Karşımıza geri zekalılar çıkmasa evleneceğiz'' sözleriyle konsere damga vurdu.

"SİNAN AKÇIL'A TAŞ MI ATTI"

Hadise'nin bu sözleri bir dönem aşk yaşadığı "Sinan Akçıl'a taş mı attı" söylentilerine neden oldu.

Hadise'den eski sevgililerine olay gönderme: Geri zekalılar çıkmasa evleneceğiz!
O Ses Türkiye, Sinan Akçıl, Hadise, Magazin

YORUMLAR (7)
NE DİYİM: Sinan evlendi
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ASLI: BENCE ARTIK EVLENMEK ÇOCUK YAPMAK DEMODE OLDU. DEVİR DEĞİŞDİ HERKESİN GÖZÜ AÇILDI ARTIK KİMSE TÜM ÖMRÜNÜ AYNI PARTHER İLE GEÇİRMEK ÇOCUK İLE UĞRAŞMAK İSTEMİYOR. İNSANLAR YENİ MACERALARA ATILMAK YENİ AŞKLARA YELKEN AÇMAK İSTİYORLAR. EN İYİSİ TUT Bİ EV BERABER YAŞA BİRBİRİNİZDEN SIKILDINIZMI BİRİNİZ EVDEN ÇIKARSINIZ NE GEREK VAR DÜĞÜN MASRAFINA BİDE BOŞANMA MASRAFI EKLENİYOR SONRA ÇOCUK DESEN AYRI MASRAF.
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MERVENUR: Yolunacak Uygun bir ''kaz'' bulundugunda; o kaz geri zekali da olsa fark etmez bir cogu icin. Hadi rastgele!
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FUTBOL: Bİ SEN AKILLISIIN HERKES GERİ ZEKALI DİMİ HADİSECİM
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BANKAMATIKCI: GÜZEL KADIN
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NVB: sen para ve şöhretle evlenmissin.
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REYİS: benle evlen
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