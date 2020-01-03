Haberler » Magazin » Hadise'den kafa karıştıran özel hayat açıklaması: Bu kadın çok mutlu - Magazin

Hadise'den kafa karıştıran özel hayat açıklaması: Bu kadın çok mutlu

Hadise yılbaşı gecesi sahne aldığı Kıbrıs'ı dansları ve enerjisiyle salladı.

03.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:46
yılbaşı gecesi sahne aldığı 'ı dansları ve enerjisiyle salladı. Çocuk hayranlarıyla yakından ilgilenen şarkıcı "O Ses " programında Serenay Sarıkaya ve Şükrü Özyıldız'ın performansına hayran kaldığını açıkladı.
Rap müziğinin öne çıkmasının müzik adına önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Hadise söz özel hayata gelince "Bu kadın çok mutlu" diyerek kafaları karıştırdı. Haberin detayları her cumartesi saat 09.00'da tv100 ekranında seyirciyle buluşan "Magazin Hattı" programında...
Hadise'den kafa karıştıran özel hayat açıklaması: Bu kadın çok mutlu

Yılbaşı, Kıbrıs, Hadise, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

10:05   Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı - Magazin
09:51   Gonca Akkuş 'yuva yoktu ki yıkılsın' sözlerini affetmedi - Magazin
09:46   Kendall Jenner yılbaşını eski sevgilisiyle kutladı - Magazin
09:46   Hadise'den kafa karıştıran özel hayat açıklaması: Bu kadın çok mutlu - Magazin
09:27   Şeyma Subaşı, göğsünün kenarındaki dövmeyi göstererek iç çamaşırsız poz verdi - Magazin
23:43   Aras Bulut İynemli'nin partneri Nisa Sofiya Aksongur, Mucize Doktor dizisine konuk oldu - Magazin
23:00   Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşkını ilan etti! Sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı - Magazin
20:42   MasterChef'te ikinci olan Alican'dan itiraf: Hayal kırıklığı oldu - Magazin
3.01.2020 10:23:22