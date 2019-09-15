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Hadise'den "Koca yok, yalnız uyuyorsun" diyen Demet Akalın'a 10 milyon göndermesi

Hadise, "Kocan yok yalnız uyuyorsun" diyen Demet Akalın'a Instagram'da 10 milyonu bulan takipçi sayısını duyurarak gönderme yaptı.

15.09.2019 10:57Hadise'den

Geçtiğimiz günlerde Hadise, Harbiye konseri sırasında çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmış ve "Mekanın sahibi geri geldi" notunu paylaşmıştı. Bunun üzerine Demet Akalın'ın espri yaparak "Her yerin sahibi olsa ne olur Koca yok yalnız uyuyor' dediği Hadise, Akalın'a yine konserinden yaptığı paylaşımla cevap verdi.

"SENİN 10 MİLYON TAKİPÇİN YOK Kİ"

Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştığını Müge Anlı'nın "Senin kocanın evi yok ki" sözlerine gönderme yaparak duyurdu. Hadise "Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin Y-O-K! Ama benim var. 10 milyona sesleniyorum burada çok eğleneceğiz" sözleriyle gönderme yaptı.


Demet Akalın, Instagram, Harbiye, Hadise, Magazin

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