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Hadise'den sonra Derya Açıkgöz de ablası Hülya Açıkgöz'ü sildi

DAVALIK OLDULAR.

30.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:38
Hadise'den sonra Derya Açıkgöz de ablası Hülya Açıkgöz'ü sildi

DAVALIK OLDULAR…

Her şey, anne Gülnihal Açıkgöz'ün 2018 yazında intihara teşebbüs etmesiyle başladı. Çok zor günler geçiren Hadise , o zaman menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz ile darıldı. İki kardeş arasındaki kriz, mahkeme koridorlarına taşındı. Sosyal medyada da birbirlerine ağır göndermeler yapan ikili arasındaki kavganın nedeni ise maddi konulardı…

ŞİMDİ DE DERYA SİLDİ

Hadise'den sonra şimdi de küçük kardeşi Derya, ablası Hülya'yı silerek ona olan tepkisini gösterdi. (Sağ başta)

KARİYERİNİ BIRAKTI

Hadise ile Hülya Açıkgöz arasındaki kavga, şimdi ise küçük kardeş Derya'ya sıçradı. Gülnihal Hanım'ı da alıp Belçika'ya dönen güzel modacı, kariyerini de ikinci plana attı. Annesinin her şeyiyle ilgilenen Derya Açıkgöz, önceki gün sürpriz bir hamle yapıp abla Hülya Açıkgöz'ü Instagram'dan sildi. Böylece büyük abla Hülya, bütün aileden veto yemiş oldu!

Kaynak: Hürriyet



Etiketler: Hülya Açıkgöz, Hadise, Anne, Magazin
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