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Hadise, epilepsi hastası hayranına verdiği sözü tuttu: Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi ile tanışmak isteyen epilepsi hastası hayranı Edanur'un çağrısına kayıtsız kalmamış, "En kısa sürede görüşeceğiz." yanıtı vermişti. Hadise, sosyal medya hesabından Edanur ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak, "Eda Nur'un bir hayali vardı, benimle tanışmak. Bugün tanıştık, uzun uzun konuştuk." dedi.

06.11.2019 20:59 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:05

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi ile tanışmak isteyen epilepsi hastası hayranı Edanur'un sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya, "Eda Nur, en kısa zamanda yan yana geliyoruz, söz veriyorum. Seni görmek ve tanımak için çok heyecanlıyım." ifadeleriyle yanıt vermişti.

SÖZÜNÜ TUTTU, BİR ARAYA GELDİLER

Hadise, epilepsi hastası hayranı Edanur'a verdiği sözü tuttu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından Edanur ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak, "Eda Nur'un bir hayali vardı, benimle tanışmak. Bugün tanıştık, uzun uzun konuştuk." dedi.

Hadise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eda Nur'un bir hayali vardı, benimle tanışmak. Bugün tanıştık, uzun uzun konuştuk. Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi. Asla unutmayacağım. Eda Nur buradan da söylüyorum seni çok seviyorum. İyi ki geldin. Buluşmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Hadise, epilepsi hastası hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: En kısa zamanda yan yana geliyoruz, söz veriyorumHadise, epilepsi hastası hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: En kısa zamanda yan yana geliyoruz, söz veriyorum

Hadise, epilepsi hastası hayranına verdiği sözü tuttu: Hayatımın en özel anlarından bir tanesiydi

Eda Nur, Hadise, Magazin


YORUMLAR (10)
ERKAN: Hadise iyi ayak yapmışsın,hasta kızı ayağana getirmişler.Haberi ilk okurken sen hastanın ayağına gitmişsin sandım ama yanılmışım.Yazıklar olsun sana
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HACI AMA AMCA DEĞİL: Hadise ne beyler varsa bir durum yapalım açık oturum
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AVNİ: aslım nerdesin la
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AVNİ: hadise ben avni
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KUZEY YILDIZI: Uç gönlüm uç.
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DELİ DOKTORU: Arkadaşlar Avni hastahanemizden firar etmiştir, görenler lütfen onu yakalayıp Bakırköydeki hastahaneye geri getirsinler... Avninin tedavisi henüz tamamlanmadı.
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DR. HAYDAR: Seni tedavi eden doktor
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9 0
AVNİ: sen kimsin la
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10 0
AVNİ: hadise senin için aslıyla bile nişanımı atarım. çok güzelsin hadise. aslı tırnağın ucu bile olamaz.
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AVNİ: çok güzelsin çokkk
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