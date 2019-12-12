Haberler » Magazin » Hadise, göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! - Magazin

Hadise, göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla dikkat çekti. Güzel şarkıcının göğüs dekolteli paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

12.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 00:07

Hem güzelliği hem de sesiyle dikkat çeken , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından sık sık söz ettiriyor.

'da 10,5 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcı, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde topladı. Transparan ve göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Hadise'nin paylaşımı kısa sürede 250 binin üzerinde beğeni aldı.

"PHOTOSHOP'UN AYARINI KAÇIRMIŞ"

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Instagram'da iki parçadan oluşan lacivert bir kıyafet ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Hadise, incelen beli ve kolları ile dikkat çekmişti.

Hadise'nin fotoğrafı için "photoshop'un ayarını kaçırmış" yorumları yapılmıştı.

Hadise, göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Instagram, Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
HASAN:IKILMAYI BIRAKIN TIKSINIYORUM
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SADE:Giyinse sasırcam
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HAKAN:Yıkılan bir şey yok. . Sadece foto. .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

00:40 Mucize Doktor'da büyük itiraf: Güneş, Gülin'e olan aşkını itiraf ediyor - Magazin
23:58 Hadise, göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı! - Magazin
22:29 Afili Aşk 27. bölüm fragmanı yayınlandı: Liste savaşları başlıyor - Magazin
20:34 Esra Erol'da sosyal medyanın gerçek yüzü ortaya çıktı! Karşısında görünce şaşkına döndü - Magazin
20:29 Ebru Şallı, "Bir ara böyle şeyler çekiyorduk" notuyla paylaştı! Beğeni yağdı - Magazin
17:01 Afili Aşk dizisinin Ayşe'si Burcu Özberk'ten 'doğum günü' itirafı: İlk defa kutladım - Magazin
13.12.2019 00:46:04