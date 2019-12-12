Hadise, göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Hem güzelliği hem de sesiyle dikkat çeken Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından sık sık söz ettiriyor.

Instagram'da 10,5 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcı, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde topladı. Transparan ve göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Hadise'nin paylaşımı kısa sürede 250 binin üzerinde beğeni aldı.

"PHOTOSHOP'UN AYARINI KAÇIRMIŞ"

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Instagram'da iki parçadan oluşan lacivert bir kıyafet ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Hadise, incelen beli ve kolları ile dikkat çekmişti.

Hadise'nin fotoğrafı için "photoshop'un ayarını kaçırmış" yorumları yapılmıştı.