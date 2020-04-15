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Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi

Hadise ile aşk yaşamaya başlayan ve birlikte karantinaya giren oyuncu Kaan Yıldırım, anne ve babasını aynı anda Instagram hesabından sildi.

15.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:15

Şimdilerde Hekimoğlu dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Kaan Yıldırım, ailesiyle ilgili yaptığı hamleyle kafaları karıştırdı.

ANNE VE BABASINI SİLDİ

Koronavirüs salgınından dolayı evden çıkmama kararı alan ünlü çift, aynı evde karantinaya girdi. Bu süreci sevgilisiyle geçiren Kaan Yıldırım, anne ve babasını Instagram hesabından silerek kafaları karıştırdı. Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu. Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını neden sildiği merak konusu oldu.

Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi

AŞKLARINI GİZLİ YAŞAMAYI TERCİH EDİYORLAR

Aşklarını bir türlü açıklamayan Kaan yıldırım ve Hadise, yaptığı paylaşımlarla ilişkilerini gözler önüne sermeye devam ediyor. Son olarak Survivor birleşme partisine görüntülü konuşma sistemiyle bağlanan Hadise'nin arkasında yer alan duvar deseninin Kaan Yıldırım'ın evindeki duvar olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Yıldırım'ın köpeği ile poz veren Hadise, aşkını ele vermişti.

Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram’dan anne ve babasını sildi
Etiketler: Bora Füzesi, Instagram, Hadise, Anne, Magazin
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Yorumlar (17)
....:Kardeşim yorumu senin mantalitene göre yazalım Bi daha sığ kafan var yayınlasa a Bi öncekini
Cevap Yaz 0 1
AHMET:Evlilik dışı ilişkileri haber yaparak niçin çirkini güzel göstemeye çalışıyorsunuz.
Cevap Yaz 0 0
OSMAN GÜVEN:Bizene
Cevap Yaz 0 2
DOSTKIRAN:Çok şükür ??
Cevap Yaz 0 0
DADAŞ BUROŞ:Ne hayırlı evlat bıravo hadisede kim
Cevap Yaz 2 7
CORANACI NURİ:Bize ne lan
Cevap Yaz 4 34
MMM:saneneyse neden magazin haberine bakarsın?
4 2
CAN DEP:Cok güzel bir haber bütün ülke rahat bir nefes aldi..
Cevap Yaz 3 26
ADİNİZJ YAZİNİZ:Bende bu hadisenin yalnizligi nolcak diye kara kara dusunup uzuluyordum.anlatamam yani.hatta catiya cikip atlamayi bile dusundum yani bi ara uzuntuden.Bi isinize gidin ya.2 gun sonra ayrilacaginiz yola ne die giriyorsunuz.
Cevap Yaz 4 16
XXX:Salak sacma haber yapmayin millet can derdinde
Cevap Yaz 3 4
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