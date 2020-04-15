Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram’dan anne ve babasını sildi

Şimdilerde Hekimoğlu dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Kaan Yıldırım, ailesiyle ilgili yaptığı hamleyle kafaları karıştırdı.

ANNE VE BABASINI SİLDİ

Koronavirüs salgınından dolayı evden çıkmama kararı alan ünlü çift, aynı evde karantinaya girdi. Bu süreci sevgilisiyle geçiren Kaan Yıldırım, anne ve babasını Instagram hesabından silerek kafaları karıştırdı. Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu. Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını neden sildiği merak konusu oldu.

AŞKLARINI GİZLİ YAŞAMAYI TERCİH EDİYORLAR

Aşklarını bir türlü açıklamayan Kaan yıldırım ve Hadise, yaptığı paylaşımlarla ilişkilerini gözler önüne sermeye devam ediyor. Son olarak Survivor birleşme partisine görüntülü konuşma sistemiyle bağlanan Hadise'nin arkasında yer alan duvar deseninin Kaan Yıldırım'ın evindeki duvar olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda Yıldırım'ın köpeği ile poz veren Hadise, aşkını ele vermişti.