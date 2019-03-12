Hadise ile Orhan Ölmez'in Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye programının final yapmasının ardından projelerine bir süre ara veren şarkıcı Hadise, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

KALP ÇİZEREK PAYLAŞTI

'O Ses Türkiye'nin finalinin ardından sosyal medyaya önem veren Hadise yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak makyajsız fotoğraflarıyla gündeme gelen Hadise bu kez paylaştığı bir video ile haber oldu. Hadise, şarkıcı Orhan Ölmez'in yeni şarkısı 'Seni Çok Seveceğim'i Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı. Şarkıcının paylaşımını kendi hesabından paylaşan Orhan Ölmez'in ise paylaşıma kalp çizmesi aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu.

"ARADIĞI AŞKI ORHAN ÖLMEZ'DE BULDU"

Sosyal medya kullanıcıları ise Hadise ve Orhan Ölmez'in aşk yaşadığı iddialarına sessiz kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hadise sonunda aradığı aşkı Orhan Ölmez'de buldu galiba." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Eğer iddialar gerçekse bu aşk 2019'a damga vurur." yorumunu yaptı.