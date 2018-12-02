Genç Yarışmacı, Hadise'yi Kendisini Seçmemesine Pişman Etti

O Ses Türkiye sahnesine çıkan genç yarışmacı Okan Karakocalı, Stand By Me şarkısıyla juri üyesi olan Hadise'yi büyüledi.

GENÇ YARIŞMACI HADİSE'Yİ PİŞMAN ETTİ

İlk söylediği şarkı ile istediği başarıyı elde edemeyen genç yarışmacı Okan Karakocalı, daha sonra Acun Ilıcalı'nın isteğiyle söylediği Stand By Me şarkısıyla Hadise'yi kendisine dönmediğine pişman etti. Karakocalı ilk performansının çok iyi olmamasına rağmen Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ü kendisine döndürmeyi başardı. Seçim yapmakta zorlanan genç yarışmacı, Beyazıt Öztürk'ün takımına katılmaya kararı verdi.