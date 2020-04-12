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Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi

Survivor birleşme partisine görüntülü konuşma sistemiyle bağlanan Hadise'nin, arkasında yer alan duvar deseni, Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkı ele verdi.

12.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:14

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'de birleşme partisi yapıldı. Survivor'ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında sesleri değerlendirecek birbirinden ünlü şarkıcı, Dominik'e evden bağlandı. Jürilerden biri olan Hadise , arkasındaki duvarla yakayı ele verdi.

BİRLEŞME PARTİSİNE JÜRİ OLARAK KATILDI

Aylarca zorlu parkurlarda yarışarak mücadele eden yarışmacılar, dün birleşme partisinin keyfini çıkardı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümün son fragmanında ise Hadise detayı dikkat çekti. Birleşme partisindeki şarkı yarışmasında sesleri değerlendirmek için evden adaya bağlanan Hadise'nin arkasındaki duvar, Kaan Yıldırım'ın evinin duvarıyla benzerlik göstermesi gözlerden kaçmadı.

Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE KARANTİNADA

Ünlü şarkıcının, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde karantinada olduğu ortaya çıktı. Hadise ve Kaan yıldırım'ın bir süredir aşk yaşadığı iddia edilirken ikili bu konuya dair açıklama yapmamasıyla dikkat çekiyor. Hadise daha önce de Yıldırım'ın köpeğiyle verdiği pozlarla dikkat çekmişti.

Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Etiketler: Bora Füzesi, Hadise, Magazin
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