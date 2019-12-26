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Hadise, Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Hadise'nin Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bıçak altına yattığı iddia edildi.

26.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:16

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, şarkıcı 'nin kısa süre önce bıçak altına yattığı ve göğüslerine silikon koyduğu iddia edildi. Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcının bu kez de Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için estetik ameliyatı geçirdiği öne sürüldü.

KOLTUĞUNDA ÖZEL YASTIKLA OTURUYOR

İddiaya göre, kalça operasyonunu iki hafta önce geçiren Hadise'nin O Ses Türkiye programında özel bir yastıkla oturduğu ve hareket etmediği söylendi. Hatta iki hafta önce yayınlanan MasterChef'te ailesinin sağlık sorunları nedeniyle yer almayan Hadise'nin programa bu yüzden katılamadığı konuşuldu.

NURSELİ İDİZ'DEN ELEŞTİRİ

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise'nin kalça operasyonuna 2. Sayfa'nın konuğu olan usta oyuncu Nurseli İdiz'den de yorum geldi. İdiz, "Bu benim kızım yaşında. Hakikaten delirmişler bu yaşta. Yani bu kadar kendinle oynamak, sırf görselliğe yaslanmak benim dünya görüşümde olmadığı için. Lüzumsuz ve sonrasında daha fazla yıpratıyor insanı" sözleriyle şarkıcıyı eleştirdi.

Hadise, Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Kim Kardashian, Kanal D, Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (17)
TEMEL: cok ønemli isterse uzayli kalcasi olsun
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MURAT: Kendini bitirmeye çalışıyor.
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AFILLI: KIZIM EMME BASMA TULUMVASI GIBISIN ERMENIYE OZENME KNUN GARA COPU VAR
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CAN: Kimse kimseye benzemez kimin bacaklari kisa seninki uzun alakasi yok hadisi en iyisi sen kendine benze
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KEDİ: KİME BEĞENDİRECEKSE KENDİNİ
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TÜRKMEN BEYİ.: ALLAH SEN VE SENİN GİBİLERİN BELASINI VERSİN.
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ADINIZI YAZIN: allah sizleri islah etsin yarabim ne bicim insan bunlar senin yaratigin vucudu beyenmeyen yamuklar tabiyatlasavasiyorlar sonundada yamuk kaliyorlar islag et yarabim
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ASLI DEĞİL FOTOKOPİSİ: ya allah değil de zengin bi adam beğense daha iyi değil mi
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KUZEYİN UŞAĞI: gram kadar akıl. edep ar haya yok. . . . .
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YAPMA ETME HADİSE: ÇOK SAÇMA. KARDAŞYANIN KALÇASI KALÇA DEĞİL RESMEN BEYGİR SEMERİ.
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