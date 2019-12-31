Hadise kırmızılara büründü, takipçilerinden tam not aldı

Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında giyindiği kırmızı elbisesiyle çekildiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Makyajı ve elbisesi ile birlikte adeta kırmızılara bürünen Hadise'nin söz konusu paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi. Güzel şarkıcı bu pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

HİKAYELER BÖLÜMÜNDEN DE PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Hadise, Instagram'ın hikayeler bölümünden de programdan kareleri takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin Murat Boz ve Seda Sayan ile sohbet ederken güldüğü kare ise dikkat çekti.