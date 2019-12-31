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Hadise kırmızılara büründü, takipçilerinden tam not aldı

Ünlü şarkıcı Hadise, kırmızı elbisesiyle çekildiği 'yeni yıl' pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Makyajı ve elbisesi ile birlikte kırmızılara bürünen Hadise'nin paylaşımına binlerce beğeni geldi.

31.12.2019 21:45 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:01

Şarkıcı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, O Ses Türkiye'nin Özel programında giyindiği kırmızı elbisesiyle çekildiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Makyajı ve elbisesi ile birlikte adeta kırmızılara bürünen Hadise'nin söz konusu paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi. Güzel şarkıcı bu pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

HİKAYELER BÖLÜMÜNDEN DE PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Hadise, Instagram'ın hikayeler bölümünden de programdan kareleri takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin Murat Boz ve Seda Sayan ile sohbet ederken güldüğü kare ise dikkat çekti.

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Hadise kırmızılara büründü, takipçilerinden tam not aldı

O Ses Türkiye, Yılbaşı, Hadise, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
KARA: dini bayramlar da nerde ise hic program olmaz ataislik yada baska din oldumu nerde ise butun kanallar gunlerce hazirlik yapar
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MİSAFİR: ne giyinse yakisiyor, hicde yaslanmiyor, hadise güzel bir bayan
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ZİYAA: Seda''yla Hadise nasıl giyinmişler la öyle. . . Tövbe tövbeee. . .
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YAŞLI KURT: YANMAK BU DÜNYADA KOLAY DA, BİRDE SONSUZLUK VAR
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KURT KAPANIIIII: ne diyor bu, , biri tercüme etse, , bakma o zaman, , , ,
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0 3
doğru diyorsun dürbünlü
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DEMİR: ulkenin duruma bak noel kutliyor søz de musliman bir ulke yil basi ile noel susleme ne alaka onu anlamiyorum
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KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE: Bizde bugün asgari ücret ile çocuklarımıza Pamuk şeker ve gofret aldık. Şimdi ise soba üzerinde kestane yapiyoruz. Senede bir defa yanlış anlaşılmasın
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Lan dingil iyi yıllar
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