10 Aralık 2018, 09:32
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Hadise, Klibini Eleştirenlere Altın Kelebek Ödüllerinden Seslendi: Yasaklanması Çok Saçma

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Klip' dalında ödül alan Hadise, yasaklanan 'Sıfır Tolerans' klibi için dikkat çeken açıklama yaptı. Hadise, "Öpmek, sarılmak dünyanın en özel ve en normal duyguları. Bu duyguların yasaklanması çok saçma" dedi.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Klip' kategorisinde 'Farkımız Var' klibiyle ödül alan Hadise sene başında yasaklanan Sıfır Tolerans klibi üzerinden aldığı tepkilere dikkat çekti.

"BU DUYGULARIN YASAKLANMASI ÇOK SAÇMA"

Hadise, "Bence sevmek, öpmek, sarılmak dünyanın en özel ve en normal duyguları. Ve bu duyguların yasaklanması çok saçma. Benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı. Müzik ve sanat özgürlük demektir. Hayatları kısıtlanmış bütün kadınlara bu gelsin ödül. Hiçbir zaman susmadım. Biz kadınlar hep aynı savaşı veriyoruz. Hayatları kısıtlanmış tüm kadınlara gelsin bu ödül" şeklinde konuştu.

"HADİSE HANIMIN ATI ÇIKACAK"

Törene bir damgayı da ünlü komedyen Cem Yılmaz vurdu. Yılmaz sahneye bir anda çıkarak Hadise'ye göndermede bulundu. "34 KK 110 plakalı araç alabilirsek, Hadise Hanım'ın atı çıkacak çünkü" diyerek ünlü şarkıcıya göndermede bulunan Cem Yılmaz, konukları ve izleyenleri kırdı geçirdi.

Cem Yılmaz,Pantene Altın Kelebek Ödülleri,Hadise
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:32



YORUMLAR (23)
KERİMCAN BELGÜZAR.: Hemşerim doğru söylüyor. Çokta güzel, lakin ezücük boydan kısaa.
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ESANE İSPİRLİ: LA NE MAL ADAMLAR YA:::))))
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HELAL HADİSE: Yorumlara bak yaa herkesin elinde telefon var isteyen istediğine girip izleyebılıyor ahlak kliplemi duzeliyor yasakla ahlak duzelseydi korfez ulkerı duzelirdi yasaklar yabozlıgı tedikler ey cahiller
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ZİGOT: BU KİM YAAA. . . . .
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ZAZA DAYI: çıplak çık klıp yap ahlakdan yoksun karı aslında hiç ünlü diye birşey olamamalı hepiniz şeytanın uşaklarısınız
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